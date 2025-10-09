Chevrolet hat im Rahmen einer Veranstaltung für Besitzer des ersten Bolt Details zur zweiten Generation des E-Autos vorgestellt. Nach dem Produktionsende 2023 soll dieser 2027 zurückkehren - mit bis zu 410 Kilometern Reichweite, einer LFP-Batterie und einem Einstiegspreis von unter 30.000 Dollar. Damit möchte GM seinen US-Kunden weiterhin einen günstigen Einstieg in die E-Mobilität bieten. Die erste Generation des Chevrolet Bolt kam 2017 auf den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net