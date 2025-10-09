DJ SENTIMENT/DAX-Bullen mit absoluter Mehrheit

DOW JONES--Das Bullenlager am deutschen Aktienmarkt ist laut der neuen Umfrage der Deutschen Börse zum DAX-Sentiment weiter gewachsen. Sowohl bei den Institutionellen als auch bei den Privaten sind die Bullen nun in der absoluten Mehrheit: Bei den Profis wuchs der Anteil verglichen mit der Umfrage zur Mitte vergangener Woche nun um 4 Prozentpunkte auf 51 Prozent, bei den Privaten um 5 Punkte auf 53 Prozent. Bei den Institutionellen schrumpfte das Bärenlager stark um 14 Punkte auf 21 Prozent, während das neutrale Lager um 10 Punkte auf 28 Prozent zulegte. Bei den Privaten sank der Anteil der Bären lediglich um 2 Punkte auf 30 Prozent, neutral gestimmt waren mit 17 Prozent 3 Punkte weniger als eine Woche zuvor.

"Auch wenn viele Investoren mental nicht in einem Zuge ihre Positionen bei Verlusten von Short auf Long drehen können, spricht der Zuwachs bei den Bullen nicht gerade dafür, dass sich das Gros der Investoren mit diesen neuen Engagements tatsächlich auch wohlfühlt", so Joachim Goldberg, der die Umfrage für den Börsenbetreiber durchführt und bewertet. "Vielmehr dürfte die Angst, etwas zu verpassen, eine entscheidende Rolle bei dieser Neupositionierung gespielt haben", sagt er. Die Unterseite sei nun viel schlechter als zuvor geschützt, da die verbleibenden Pessimisten einem größeren Rücksetzer nur wenig entgegenzusetzen hätten. Dies gelte vor allem für den Fall, dass die Unterseite bei vermutlich 23.850/900 Zählern zu wenig Nachfrage von neutral gestimmten Investoren anziehe. Andererseits sei das Bullenlager mit 51 Prozent bei den Institutionellen noch nicht so dicht bevölkert, als dass man an der Oberseite Angst vor massiven Gewinnmitnahmen haben müsste.

Bei den US-Privatanlegern ist der Anteil der Bullen laut der neuen AAII-Umfrage um 3 Punkte auf 45,9 Prozent gewachsen. Das Bärenlager schrumpfte um 3,6 Punkte auf 35,6 Prozent, das neutrale Lager veränderte sich mit einem Plus von 0,6 Punkten auf 18,5 Prozent kaum. Auch hier unterstütze das Sentiment die Märkte nicht mehr so wie noch in der Vorwoche, so Wellenreiter-Analyst Robert Rethfeld.

October 09, 2025

