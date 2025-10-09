Der MSCI World ist einer der beliebtesten Indizes überhaupt, doch wie geht es mit dem Kurs in den kommenden Jahren weiter? Die Antwort darauf liefert die Künstliche Intelligenz und sorgt dabei für eine Überraschung. Der MSCI World ist unter langfristigen Anlegern einer der beliebtesten Indizes zum Vermögensaufbau. Angesichts der geopolitischen Unsicherheit, der US-Wirtschaft und einer möglichen KI-Blase fragen sich aber nun viele Investoren, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE