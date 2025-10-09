Dr. Dennis Riedl: Riedls Goldpreis-Hebel mit Kursziel über 100 Dollar

Anzeige / Werbung
Größter Goldproduzent profitiert überproportional von steigenden Goldpreisen - Position wird gehalten
Während Gold neue Höchststände erreicht, profitieren Goldproduzenten überproportional. Dr. Dennis Riedl hält an Newmont Mining fest und sieht deutliches Kurspotenzial.
Goldpreis-Hebel verstehen
"Newmont Mining bietet einen Hebel auf den Goldpreis", erklärt Riedl den Mechanismus. Steigt Gold um 10 Prozent, können Goldproduzenten 20 oder 30 Prozent zulegen. "Die Gewinnmargen explodieren bei steigenden Goldpreisen."
Größter Goldproduzent der Welt
Newmont Mining (WKN: 853823, ISIN: US6516391066) ist der weltgrößte Goldproduzent mit diversifizierten Minen in politisch stabilen Regionen. "Diese Größe und Diversifikation sind ein Vorteil", betont Riedl.
Fundamentaldaten überzeugen
Die Fundamentaldaten stimmen: Solide Bilanz, stabile Produktion, attraktive Dividendenrendite. "Newmont ist kein Spekulationswert, sondern ein etablierter Branchenführer", so Riedls Einschätzung.
Kursziel über 100 Dollar
Riedl sieht deutliches Kurspotenzial. "Bei weiter steigenden Goldpreisen ist ein Kursziel über 100 Dollar realistisch." Aktuell notiert die Aktie deutlich darunter - das Aufwärtspotenzial ist erheblich.
Warum Gold weiter steigt
Mehrere Faktoren sprechen für steigende Goldpreise: Inflation, Geopolitik, Zentralbankpolitik und Währungsunsicherheit. "Gold bleibt der ultimative Krisenschutz", erklärt Riedl. Diese Faktoren bleiben strukturell intakt.
Position wird gehalten
Riedl hält seine Position und plant keine Verkäufe. "Die Story ist intakt, das Potenzial groß." Wer im Goldsektor investiert sein will, findet in Newmont einen soliden Basiswert.
Risiken beachten
Auch Goldaktien unterliegen Schwankungen. "Wenn Gold korrigiert, korrigieren Goldproduzenten stärker", warnt Riedl. Der Hebel funktioniert in beide Richtungen.
Fazit
Newmont Mining bietet attraktiven Hebel auf steigende Goldpreise bei soliden Fundamentaldaten. Wer an weiter steigende Goldpreise glaubt, findet hier eine etablierte Investmentmöglichkeit mit Kurspotenzial über 100 Dollar.
