FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die am 22. Oktober anstehenden Umsatzzahlen des Reifenherstellers dürften auch für das dritte Quartal einen Rückgang belegen, da die Volumenentwicklung und Wechselkurseffekte weiter belasteten, schrieb Christoph Laskawi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Weiterhin bestünden Risiken für die Jahresziele, deren Senkung der Markt bereits erwarte. Das Anlagevotum begründete er mit der Bewertung der Aktie./gl/edh



