Gelungenes Börsendebüt für Ottobock: Der Weltmarktführer bei Prothesen und orthopädischen Hilfsmitteln legte einen starken ersten Handelstag hin. Der Erstkurs lag deutlich über dem Ausgabepreis - ein positives Signal in schwierigem Marktumfeld. Starker Start am Parkett: Die Ottobock-Aktie (ISIN: DE000BCK2223) eröffnete bei 72 Euro und damit 9,09 Prozent über dem Ausgabepreis von 66 Euro. Das Unternehmen hatte das obere Ende der Preisspanne zwischen 62 und 66 Euro erreicht. Die anfängliche Marktkapitalisierung belief sich auf rund 4,2 Milliarden Euro. Mit einem Emissionsvolumen von etwa 800 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
