Der Windkraftanlagenbauer Nordex (ISIN: DE000A0D6554) meldet einen robusten Auftragseingang für das dritte Quartal 2025. Mit 2,17 Gigawatt liegt das Unternehmen deutlich über dem Vorjahreswert und bestätigt den positiven Trend der ersten Jahreshälfte. Deutliches Plus gegenüber Vorjahr: Im Vergleich zum dritten Quartal 2024 mit 1,73 Gigawatt bedeutet das aktuelle Ergebnis ein Plus von 26 Prozent. Kunden bestellten zwischen Juli und September insgesamt 362 Windenergieanlagen für Projekte in 16 Ländern. Die meisten Aufträge kamen aus Europa, insbesondere Deutschland, sowie aus Nordamerika mit Schwerpunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
