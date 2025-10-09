Der Launch von Sora 2 war für OpenAI mehr als überraschend. Grund dafür war nicht nur die Begeisterung rund um die Video-KI, sondern auch Bedenken und Copyright-Beschwerden. OpenAIs CEO Sam Altman versucht jetzt, die Wogen mit einigen Änderungen zu glätten. Sora 2 ist erst seit geraumer Zeit verfügbar, hat aber schon jetzt für Furore gesorgt. Zur Überraschung von OpenAI und Sam Altman hält sich dabei die Begeisterung von einigen Privatpersonen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n