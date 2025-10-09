Hamburg (www.anleihencheck.de) - Ohne Rücksicht auf Verluste krempelt US-Präsident Donald Trump die USA Tag für Tag weiter um, so Felix Herrmann, Chefvolkswirt bei Aramea Asset Management.Die Einwanderung - jahrzehntelang wichtiger Treiber des US-Wachstums - komme quasi zum Stillstand.Trotz der Tatsache, dass sich die meisten Akteure an die neuen US-Zölle gewöhnt hätten, leide Europas verarbeitendes Gewerbe nach wie vor unter deren Auswirkungen. Ein Lichtblick sei die Dienstleistungsbranche, deren Einkaufsmanagerindex im September auf den höchsten Stand des Jahres gestiegen sei. Im Jahr 2026 sollte es insbesondere in Deutschland besser aussehen. Die Fiskalpakete dürften dazu beitragen, dass das Wachstum von 0,3 Prozent auf 1,2 bis 1,4 Prozent steige. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
