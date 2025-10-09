Verge Next, eine Division des finnisch-estnischen Unternehmens Verge Motorcycles, will anderen Herstellern mit einer Plattform-Lösung den Einstieg in die Elektromobilität erleichtern. Das modulare System, in dessen Zentrum der "Donut"-Motor steht, soll die Entwicklung günstiger E-Zweiräder vereinfachen. Verge Next, die auf Lösungen für andere Hersteller spezialisierte Einheit des Unternehmens Verge Motorcycles, hat eine neue Plattform für Motorroller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net