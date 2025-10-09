© Foto: OpenAIDer US-Einzelhandelsriese Costco meldete für den Monat September 2025 einen Nettoumsatz von 26,58 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von rund 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.Dieses Ergebnis setzt die positive Umsatzdynamik des Unternehmens fort und bestätigt die robuste Nachfrage im Handelssegment. Darüber hinaus stieg der sogenannte flächenbereinigte Umsatz über alle Filialen hinweg um 5,7 Prozent. In den USA lag dieser Wert bei 5,1 Prozent, in Kanada bei 6,3 Prozent und auf den übrigen internationalen Märkten bei 8,5 Prozent. Besonders hervorzuheben ist der Boom im Digitalgeschäft. Der Umsatz legt dort um 26,1 Prozent zu. Analysten hatten mit einem moderateren …Den vollständigen Artikel lesen ...
