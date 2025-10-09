© Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpaDie Rallye von AMD nach dem OpenAI-Deal geht weiter mit einem erneuten Anstieg um 11 Prozent. Wird Nvidia vom KI-Thron geworfen?Der US-Chiphersteller Advanced Micro Devices (AMD) setzt seine beeindruckende Rallye fort. Nach einer erneuten Kurssteigerung von 11 Prozent am Mittwoch liegt die Aktie nun 43 Prozent im Wochenverlauf im Plus, angetrieben durch eine Partnerschaft mit OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT. Milliardenschwerer Deal beflügelt Anlegerstimmung Bereits am Montag hatte OpenAI angekündigt, Milliardenbeträge in KI-Hardware von AMD zu investieren - ein Schritt, der das Kräfteverhältnis im rasant wachsenden Markt für KI-Chips neu ordnen könnte. Im Rahmen der Vereinbarung könnte …Den vollständigen Artikel lesen ...
