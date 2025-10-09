Die private Krankenversicherung bleibt für viele Deutsche attraktiv - zuletzt konnte sie sogar wieder ein leichtes Wachstum im Bestand erzielen. Welche Anbieter bevorzugen Vermittler? Die aktuelle Studie "AssCompact TRENDS III/2025" bringt einen Wechsel an der Spitze bei den Maklerfavoriten hervor. Nach vielen Jahren der Stagnation und der Bestandsverluste hat die private Krankenvollversicherung (PKV) im Jahr 2024 zum zweiten Mal in Folge ein leichtes Wachstum erzielen können. Vor allem für höherverdienende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact