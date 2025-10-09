Berlin (ots) -Die EU-Kommission plant, auf der Weltgesundheitskonferenz zum Tabakkontrollrahmenabkommen (FCTC) in der Schweiz neue Maßnahmen vorzustellen. Nach einem jetzt bekannt gewordenen internen Entwurf sieht die Kommission das vollständige Verbot von Nikotin Pouches in der EU vor. Considerate Pouchers Deutschland warnt vor einem Rückschlag in der europäischen Gesundheitspolitik, die bislang auf Schadensminderung setzt. Statt einer evidenzbasierten Regulierung drohen Maßnahmen, die allein in Deutschland 1,4 Millionen erwachsene Nutzer treffen würden."Ein Verbot von Nikotin Pouches wäre das falsche Signal und würde alle Fortschritte bei der Reduktion des Tabakkonsums zunichtemachen", sagt Juan Taborcia, globaler Sprecher von Considerate Pouchers. "Der Zigarettenkonsum würde voraussichtlich wieder ansteigen."Nikotin Pouches sind tabakfreie Beutel, die Nikotin in deutlich geringeren Mengen enthalten als herkömmliche Zigaretten. In Schweden gelten sie als wichtiger Bestandteil erfolgreicher Rauchentwöhnungspolitik. Nach Schätzungen von Fachleuten tragen diese Produkte dort maßgeblich dazu bei, die Raucherquote deutlich zu senken.Statt Regulierung droht VerbotDie EU hatte ursprünglich geplant, Nikotin Pouches im Rahmen der neuen Tabakproduktrichtlinie (TPD3) erstmals zu regulieren. Diskutiert wurden eine europaweite Harmonisierung von Nikotingehalt, Zulassungspflicht, Inhaltsstoffen, Altersbeschränkung, Warnhinweisen und Werbeeinschränkungen. Das jetzt durchgesickerte Verbot steht im Widerspruch zu dieser Linie."Europa braucht einheitliche Rahmenbedingungen. Nur ein regulierter Markt ermöglicht wirksamen Jugendschutz und Transparenz. Wer den Konsum von Pouches pauschal verbietet, verschärft die Gesundheitsrisiken - und ignoriert die Lebensrealität der Verbraucher. Statt mündige Erwachsene zu bevormunden, sollte die EU ihnen die Möglichkeit geben, eigenverantwortlich zu handeln. Menschen, die Rauchgewohnheiten nicht aufgeben wollen oder können, müssen Zugang zu weniger schädlichen Alternativen erhalten", so Taborcia.Nikotin Pouches als Alternative im BerufsalltagDas ist insbesondere im Berufsalltag von Bedeutung. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Nikotin kurzfristig Aufmerksamkeit, Konzentration, Reaktionsfähigkeit und feinmotorische Fähigkeiten steigern kann. Für Raucherinnen und Raucher zum Beispiel im Gesundheitswesen, in Sicherheitsberufen oder im Transportsektor können Nikotin Pouches daher eine sinnvolle Alternative darstellen. Sie ermöglichen Nikotinkonsum ohne Rauch, Geruch und Passivbelastung. "Nikotinbeutel bieten diesen Menschen eine risikoärmere Möglichkeit, auf Nikotin zurückzugreifen, ohne Kolleginnen und Kollegen zu gefährden", sagt Juan Taborcia.Considerate Pouchers fordert die Bundesregierung auf, sich in Brüssel klar für eine Regulierung statt eines Verbots einzusetzen. Deutschland könne hier eine konstruktive Rolle übernehmen, um europäische Regeln zu schaffen, die sowohl Verbraucherschutz als auch Schadensminderung gewährleisten.Über Considerate Pouchers DeutschlandConsiderate Pouchers ist eine Initiative von Konsumenten in Deutschland und weltweit. Sie setzt sich für eine verantwortungsvolle Regulierung rauchfreier Alternativen, wirksamen Jugendschutz und transparente Qualitätsstandards ein. Ziel ist es, durch Aufklärung und politische Arbeit die Schadensminderung als festen Bestandteil moderner Gesundheitspolitik zu verankern.Pressekontakt:PER AgencyRaik PackeiserGeschäftsleiterE-Mail: raik.packeiser@per-agency.comTelefon: +49 511 132214-11Mobil: +49 1795100004Original-Content von: Considerate Pouchers, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180941/6134483