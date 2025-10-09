"Bitcoin & Co schnell und sicher mit Bargeld kaufen" lautet der Slogan der Kurant GmbH. Nun legt sie selbst 70.000 Euro Cash hin - Empfänger: die Finanzmarktaufsicht (FMA). Ebendort hin muss auch die Coinfinity GmbH eine Geldstrafe von 105.000 Euro überweisen. Verzicht auf EinspruchWas war passiert? Beide Unternehmen hatten es mit der Sorgfaltspflicht in Sachen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ungenau genommen. Bei der Kurant gab es keine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
