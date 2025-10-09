Temu ist für viele Kund:innen ein Schnäppchenparadies - für die Wettbewerbsbehörden aber ein Problemfall. Das Bundeskartellamt will nun prüfen, ob das Geschäftsmodell des Online-Riesen mit deutschem und europäischem Wettbewerbsrecht vereinbar ist. Das Bundeskartellamt hat jetzt ein Verfahren gegen den Online-Marktplatz Temu, genauer: das Unternehmen dahinter, die Whaleco Technology Limited, eingeleitet. Es geht dabei um die Frage, ob die Preisgestaltung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
