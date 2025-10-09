Die Bundesregierung will die Anschaffung von Elektroautos wieder fördern - und zwar gezielt für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen. Das sagte Vize-Kanzler Lars Klingbeil (SPD) am Donnerstagmorgen nach einer nächtlichen Sitzung des Koalitionsausschusses. Das bereitgestellte Budget soll bei drei Milliarden Euro liegen. Die Bundesregierung will die Beschaffung von Elektroautos wieder staatlich bezuschussen - aber nicht für alle gleichermaßen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
