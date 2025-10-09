© Foto: Dall-EBitcoin trotzt laut Arthur Hayes dem alten Vierjahreszyklus und könnte dank expansiver Geldpolitik in eine unaufhaltbare Bullenphase starten.Der Co-Gründer der Kryptobörse BitMEX und heutige CIO des Investmenthauses Maelstrom, Arthur Hayes, sorgt mit einer provokanten These für Aufsehen an den Kryptomärkten: Der legendäre Bitcoin-Vierjahreszyklus - für viele Investoren lange das Fundament ihrer Strategien - sei Geschichte. In einer Mittteilung mit dem Titel "Long Live the King!" argumentiert Hayes, dass Bitcoin nicht in eine klassische Bärenphase eintreten werde. Stattdessen steht laut ihm eine Phase massiver Liquiditätsausweitung bevor, die den Kurs weiter antreiben dürfte. Geldpolitik …Den vollständigen Artikel lesen ...
