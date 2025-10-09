© Foto: Dall-ENach einer langen Verlustserie macht Tilray Gewinne. Das gefällt auch den Anlegern. Die Aktie klettert zweistellig.Tilray liefert im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein echtes Ausrufezeichen: Rekordumsatz von 210 Millionen US-Dollar, ein Plus von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr - trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfelds. Nach Jahren roter Zahlen gelingt der Befreiungsschlag: 1,5 Millionen US-Dollar Nettogewinn, statt des massiven Verlusts von 34,7 Millionen im Vorjahresquartal. Die Profitabilität zieht klar an - das bereinigte EBITDA steigt um 9 Prozent auf 10 Millionen US-Dollar. Der operative Cashflow verbessert sich von Minus 35,3 Millionen auf Minus 1,3 Millionen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE