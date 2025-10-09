DJ PTA-News: Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources Ltd. durchschneidet den bislang längsten Zinkabschnitt in seinem Projekt Iska Iska

Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources Ltd. durchschneidet den bislang längsten Zinkabschnitt in seinem Projekt Iska Iska

Toronto (pta000/09.10.2025/14:05 UTC+2)

Eloro Resources Ltd. durchschneidet den bislang längsten Zinkabschnitt in seinem Projekt Iska Iska im Departement Potosí in Bolivien mit 456 Metern und einem Gehalt von 1,72 % Zn, darunter 190,5 Meter mit einem Gehalt von 2,35 % Zn in Bohrloch DSB-88.

Highlights:

Diese Schnittstelle in Loch DSB-88 ist der bislang längste Zinkabschnitt, der in Iska Iska entdeckt wurde, und liegt ebenfalls außerhalb der aktuellen Ressourcengrenze, wodurch sich das epithermale Silber-Zink-Gebiet (Ag-Zn) am östlichen Rand der potenziellen Santa Barbara-Startgrube weiter ausdehnt.

-- DSB-89, ein Step-out-Bohrloch, das 50 m nordwestlich von Bohrloch DSB-88 angelegt

wurde, durchteufte mehrere höhergradige Silber-, Zinn- und Zinkabschnitte:

13,50 m mit einem Gehalt von 74,64 g/t Ag, 0,81 % Pb und 0,24 % Sn,

beginnend bei 50,8 m;

19,50 m mit einem Gehalt von 41,52 g/t Ag, 0,88 % Zn, beginnend bei 74,8 m;

33,00 m mit einem Gehalt von 28,96 g/t Ag, 0,75 % Pb und 2,36 % Zn,

beginnend bei 103,30 m;

20,25 m mit einem Gehalt von 19,61 g/t Ag, 1,29 % Pb und 2,38 % Zn ab 136,30 m;

und 24,75 m mit einem Gehalt von 0,45 % Pb, 1,80 % Zn ab 156,55 m.

-- Weiter unten im Bohrloch DSB-89 wurden weitere Abschnitte mit höheren Gehalten

durchschnitten:

16,50 m mit einem Gehalt von 81,94 g/t Ag, 1,78 % Pb, 1,37 % Zn und 0,15 % Sn,

beginnend bei 392,80 m;

118,50 m mit einem Gehalt von 0,68 % Pb und 1,31 % Zn, beginnend bei 200,80 m;

76,50 m mit einem Gehalt von 38,69 g/t Ag, 0,79 % Pb und 0,93 % Zn, beginnend

bei 359,80 m, und 27,00 m mit einem Gehalt von 49,87 g/t Ag, 0,47 % Pb und

1,13 % Zn, beginnend bei 409,30 m;

TORONTO, Kanada, 9. Oktober 2025 - Eloro Resources Ltd. (TSX: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) ("Eloro" oder das "Unternehmen") freut sich, weitere Untersuchungsergebnisse aus zwei (2) Step-out-Bohrlöchern (DSB-88 und DSB-89) der zweiten Phase des Diamantbohrprogramms bekannt zu geben. Beide Bohrlöcher befinden sich im Silber-Zink-Polymetall-Gebiet im potenziellen Starter-Tagebaugebiet Santa Barbara. Diese Ergebnisse erweitern die Ausdehnung dieses Gebiets weiter und deuten darauf hin, dass die Lagerstätte nach Osten hin weiterhin offen ist (siehe Abbildung 1). Bis heute wurden in der aktuellen Definitionsbohrphase insgesamt 6.756 m Diamantbohrungen in vierzehn (14) Bohrlöchern abgeschlossen. Insgesamt 3.371 m wurden in den sieben (7) gemeldeten Bohrlöchern abgeschlossen, wobei die Untersuchungsergebnisse für ein verbleibendes Bohrloch mit einer Gesamtlänge von 514 m noch ausstehen.

Tom Larsen, CEO von Eloro, kommentierte: "Wir sind von diesen neuesten Bohrergebnissen in der Zone Santa Barbara sehr angetan. Sie füllen erfolgreich Bereiche aus, die zuvor aufgrund fehlender Bohrdaten in der Mineralressourcenschätzung (MRE) als Abraum charakterisiert wurden, und werden voraussichtlich sowohl zur Erweiterung als auch zur Aufwertung der Mineralressource für die bevorstehende vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) beitragen."

Dr. Osvaldo Arce, P.Geo., Executive Vice President Operations, Lateinamerika, von Eloro fügte hinzu: "Das Definitionsbohrprogramm war sehr erfolgreich bei der Erweiterung der Ausdehnung sowohl des höhergradigen Sn-Ag-Gebiets im Westen als auch des höhergradigen Ag-Zn-Polymetall-Gebiets im Osten, die vom Porco-Huayra-Kasa-Verwerfungssystem kontrolliert werden. Daher beherbergt Iska Iska zwei riesige oberflächennahe Mineralvorkommen, die bemerkenswerterweise nebeneinander liegen und somit potenziell aus einer großen Startgrube mit einem relativ geringen Abraumverhältnis abgebaut werden können."

Dr. Arce fuhr fort: "Die jüngsten Abschnitte der Infill- und Step-out-Bohrungen in der potenziellen Startergrube in der Zone Santa Barbara mit 0,51 % Sn und 25,46 g/t Ag auf 213 m innerhalb eines breiteren Abschnitts von 0,47 % Sn und 23,17 g/t Ag auf 241,50 m in Bohrloch DSB-87 (siehe Pressemitteilung von Eloro vom 16. September 2025) und die aktuellen Ergebnisse von 1,72 % Zn über 456 m in Bohrloch DSB-88 und von 1,27 % Zn, 24,51 g/t Ag und 0,54 % Pb über 154,50 m in Bohrloch DSB-89 gehören zu den bislang robustesten mineralisierten Abschnitten im Definitionsbohrprogramm in der Zone Santa Barbara und zu den bedeutendsten Abschnitten innerhalb des Projekts Iska Iska. Diese wichtigen Ergebnisse bestätigen die Explorationsstrategie des technischen Teams von Eloro.

Definition Bohrprogramm, potenzielles Startgrubengebiet Santa Barbara

Die Bohrlöcher DSB-88 und DSB-89 wurden am südöstlichen Rand des potenziellen Startgrubengebiets gebohrt. DSB-88, ein Step-out-Bohrloch, das 310,00 m nordöstlich von Bohrloch DSB-87 angebohrt wurde, durchteufte die folgenden Silber-, Gold-, Zink-, Blei- und Zinnabschnitte.

-- 25,75 g/t Ag über 6,00 m ab 50,20 m,

-- 1,72 % Zn über 456,00 m ab 56,20 m, einschließlich:

o 2,35 % Zn über 190,50 m ab 56,20 m,

o 3,63 % Zn über 27,00 m ab 158,20 m und

1,79 % Zn über 36,00 m ab 261,70 m.

Weiter unten durchteufte DSB-88 1,74 % Zn über 136,50 m ab 375,70 m, einschließlich:

1,10 g/t Au, 19,33 g/t Ag, 1,69 % Pb, 3,97 % Zn und 0,13 % Sn über 6,75 m ab 385,45 m und

48,50 g/t Ag, 2,00 % Pb, 6,02 % Zn und 0,18 % Sn über 10,50 m ab 474,70 m.

DSB-89, ein Step-out-Bohrloch, das 50,00 m nordwestlich von Bohrloch DSB-88 angelegt wurde, durchteufte die folgenden Silber-, Zink-, Blei- und Zinnabschnitte:

-- 24,51 g/t Ag und 1,27 % Zn auf 154,50 m ab 26,80 m, einschließlich:

O 74,64 g/t Ag und 0,24 % Sn über 13,50 m ab 50,80 m;

o 41,52 g/t Ag über 19,50 m ab 74,80 m;

o 28,96 g/t Ag und 2,36 % Zn über 33,00 m ab 103,30 m;

o 19,61 g/t Ag, 1,29 % Pb, 2,38 % Zn und 0,12 % Sn über 20,25 m ab 136,30 m und

• 1,80 % Zn über 24,75 m ab 156,55 m. Diese Abschnitte befinden sich innerhalb eines

breiteren Abschnitts von 154,00 m mit einem Gehalt von 1,27 % Zn, 24,51 g/t Ag und 0,54 % Pb ab 26,80 m

-- 1,31 % Zn über 118,50 m ab 200,80 m

-- 38,69 g/t Ag und 0,93 % Zn über 76,50 m ab 359,80 m, einschließlich:

o 81,94 g/t Ag, 1,78 % Pb, 1,37 % Zn und 0,15 % Sn über 16,50 m ab 392,80 m; und

o 49,87 g/t Ag und 1,13 % Zn auf 27,00 m ab 409,30 m.

Weiter unten durchteufte DSB-89 1,24 % Zn und 0,11 % Sn auf 4,50 m ab 479,80 m.

Qualifizierte Person ("QP")

Dr. Osvaldo Arce, P.Geo. Executive Vice President, Lateinamerika, bei Eloro und General Manager der bolivianischen Tochtergesellschaft von Eloro, Minera Tupiza S.R.L, sowie eine qualifizierte Person ("QP") gemäß der Definition in National Instrument ("NI") 43-101 hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Dr. Arce hat alle Feldarbeiten in Iska Iska beaufsichtigt.

Eloro hat für die Bohrkernanalysen sowohl ALS als auch AHK beauftragt, beides große international akkreditierte Labore. Die an ALS gesendeten Bohrproben wurden sowohl in der Aufbereitungsanlage von ALS Bolivia Ltda in Oruro (Bolivien) als auch in der von AHK betriebenen Aufbereitungsanlage in Tupiza vorbereitet, wobei die Pulpen zur Analyse an das Hauptlabor von ALS Global in Lima geschickt wurden. Eloro wendet ein branchenübliches QA/QC-Programm an, bei dem jeder analysierten Probencharge Standards, Leerproben und Duplikate hinzugefügt werden und ausgewählte Kontrollproben an ein separates akkreditiertes Labor geschickt werden.

Die an AHK Laboratories gesendeten Bohrkernproben wurden in einer von AHK in Tupiza eingerichteten und betriebenen Präparationsanlage vorbereitet, wobei die Pulpen an das AHK-Labor in Lima, Peru, geschickt wurden. Zwischen ALS und AHK werden regelmäßig Kontrollproben als QA/QC-Prüfung durchgeführt. AHK folgt denselben Analyseprotokollen wie ALS und denselben QA/QC-Protokollen.

Über Iska Iska

Das polymetallische Silber-Zinn-Projekt Iska Iska ist ein über Straßen erreichbares, royalty-freies Grundstück, das vollständig vom Rechteinhaber Empresa Minera Villegas S.R.L. kontrolliert wird und sich 48 km nördlich der Stadt Tupiza in der Provinz Sud Chichas im Departement Potosí im Süden Boliviens befindet. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an Iska Iska.

Iska Iska ist ein bedeutender polymetallischer Porphyr-Epithermalkomplex aus Silber und Zinn, der mit einer möglicherweise kollabierten/wiederaufgetauchten Caldera aus dem Miozän in Verbindung steht und auf Gesteinen aus dem Ordovizium mit großen Brekzienröhren, dazitischen Kuppeln und hydrothermalen Brekzien liegt. Die Caldera hat eine Ausdehnung von 1,6 km x 1,8 km und eine vertikale Ausdehnung von mindestens 1 km. Das Alter der Mineralisierung ähnelt dem von Cerro Rico de Potosí und anderen bedeutenden Lagerstätten wie San Vicente, Chorolque, Tasna und Tatasi, die alle entlang desselben geologischen Trends liegen.

Eloro begann am 13. September 2020 mit Untertage-Diamantbohrungen aus den Untertagebauwerken Huayra Kasa in Iska Iska. Am 18. November 2020 gab Eloro die Entdeckung einer bedeutenden Brekzien-Röhre mit einer ausgedehnten silberhaltigen polymetallischen Mineralisierung östlich der Untertagebauwerke Huayra Kasa sowie einer hochgradigen Gold-Wismut-Zone in den Untertagebauwerken bekannt. Am 24. November 2020 gab Eloro die Entdeckung der Santa Barbara Breccia Pipe (SBBP) etwa 150 m südwestlich der Untertagebauarbeiten Huayra Kasa bekannt.

