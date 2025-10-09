Hamburg (ots) -Intimpflege ist längst kein reines Beauty-Thema mehr. Sie ist Ausdruck von Selfcare, Body Positivity - und ein wichtiger Bestandteil von Gleichberechtigung. Denn wer sich im eigenen Körper wohlfühlt, tritt selbstbewusster auf, kommuniziert klarer und kann besser für die eigenen (sexuellen) Bedürfnisse einstehen. Das zeigt auch eine aktuelle Studie von Philips und YouGov, die den Zusammenhang zwischen Intimpflege, Selbstbild und dem sogenannten Orgasm Gap untersucht.Studie zeigt: Intimpflege beeinflusst das Körpergefühl - und das LiebeslebenDie Umfrage unter mehr als 1.000 Menschen in Deutschland offenbart: Für 58 Prozent der Befragten hat die Intimrasur einen maßgeblichen Einfluss auf das eigene Selbstbild.* Sie ist für viele ein fester Bestandteil des persönlichen Wohlbefindens - und damit auch ein Faktor für ein erfüllteres Sexualleben. Denn wer sich gepflegt fühlt, fühlt sich wohler und tritt auch in intimen Momenten selbstsicherer auf.Trotzdem zeigt die Studie auch: 70 Prozent der Befragten wissen nicht, was der Begriff Orgasm Gap bedeutet* - also das Ungleichgewicht, dass Frauen beim Sex deutlich seltener zum Orgasmus kommen als Männer. Dieses Missverhältnis ist nicht nur körperlich, sondern auch gesellschaftlich relevant. Denn es spiegelt ein Ungleichgewicht in der Kommunikation und Wahrnehmung sexueller Bedürfnisse wider.Offene Kommunikation bleibt eine HerausforderungJede zweite befragte Person gibt an, Schwierigkeiten zu haben, die eigenen sexuellen Wünsche offen mit dem Partner oder der Partnerin zu teilen.* Für viele ist es ein sensibles Thema, das Überwindung kostet. Gleichzeitig sagt jede fünfte Person, mit dem eigenen Sexleben unzufrieden zu sein und empfindet das Miteinander nicht immer als gleichwertig.* Hier zeigt sich: Mehr Offenheit, Selbstbewusstsein und gegenseitiges Verständnis sind gefragt und Intimpflege kann ein kleiner, aber wirkungsvoller Schritt in diese Richtung sein.Philips OneBlade Intimate: Für alle, die sich gepflegt und sicher fühlen wollenMit dem Philips OneBlade Intimate (https://www.philips.de/c-p/QP1924_24/oneblade-intimate) bietet Philips eine innovative Lösung für die sanfte und unkomplizierte Rasur im Intimbereich - entwickelt für alle, die sich gepflegt und selbstbewusst fühlen wollen, ohne sich dabei zu stressen. Intimpflege ist für viele ein fester Bestandteil der Körperpflege: 59 Prozent der Befragten rasieren diese Körperzone besonders häufig, 79 Prozent bevorzugen dabei eine Kombination aus Nass- und Trockenrasur.*Drei von vier Menschen legen dabei besonderen Wert auf eine stressfreie Anwendung ohne Hautirritationen.*_________________________*YouGov Studie, 2025 zum Thema Orgasm Gap, Intimpflege - und Rasurverhalten. Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit 1.026 Befragten._________________________Über Royal PhilipsRoyal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie, das sich darauf konzentriert, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen durch sinnvolle Innovationen zu verbessern. Die patienten- und menschenzentrierte Innovation von Philips nutzt fortschrittliche Technologien sowie tiefgehende klinische und Verbraucher-Einblicke, um individuelle Gesundheitslösungen für Verbraucher sowie professionelle Gesundheitslösungen für medizinische Fachkräfte und deren Patienten im Krankenhaus und zu Hause bereitzustellen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden ist führend in den Bereichen diagnostische Bildgebung, Ultraschall, bildgesteuerte Therapie, Monitoring und Unternehmensinformatik sowie in der persönlichen Gesundheit. Im Jahr 2024 erzielte Philips einen Umsatz von 18 Milliarden Euro und beschäftigt rund 67.800 Mitarbeiter mit Verkaufs- und Servicestandorten in mehr als 100 Ländern. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de/presse (https://www.philips.de/a-w/about/news/home)Pressekontakt:Philips PressebüroE-Mail: philips.press@fleishman.comMobil: +49 172 400 4177Original-Content von: Philips Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6711/6134593