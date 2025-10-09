Der Optimismus der Anleger ist ungebrochen - die Aktienmärkte und auch Gold klettern weiter in die Höhe. Papiere aus dem Tech-Sektor strotzen nur so vor Kraft. Für Anleger lohnt sich jedoch auch ein Blick abseits der Kursraketen, da die Bewertungen hier bereits hoch sind. Ein interessantes Beispiel ist derzeit der US-Versorger NextEra: Anleger kassierten hier fast 70 Prozent Gewinn in nur zehn Tagen.Den aktuell anhaltenden Shutdown der US-Regierung nehmen die Marktteilnehmer bislang gelassen hin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
