Der neue Kanal ermöglicht es Marken, verifizierte, interaktive Nachrichten zu versenden, die Betrug bekämpfen und Konversionen innerhalb der KI-gestützten Kundenerlebnisplattform von Airship beschleunigen

Das auf mobile Kundenerlebnisse spezialisierte Unternehmen Airship gab heute die Unterstützung von RCS (Rich Communication Services) bekannt. Mit dieser Einführung wird die Plattform um einen der gefragtesten und modernsten Messaging-Kanäle erweitert. Airship ermöglicht es Marken nun, reichhaltige, wechselseitige Konversationen zu führen, die das Vertrauen der Kunden stärken, dem Anstieg von SMS-Betrug entgegenwirken und die Geschäftsergebnisse beschleunigen.

Im Jahr 2024 beliefen sich die Verluste der Verbraucher durch SMS-Betrug laut der Federal Trade Commission auf 470 Millionen US-Dollar, und Untersuchungen von Proofpoint ergaben einen Anstieg der URL-Bedrohungen durch Smishing-Angriffe um 2.534 Prozent. Marken benötigen dringend einen sichereren und vertrauenswürdigeren Messaging-Kanal, da herkömmliche SMS-Nachrichten unter Kundenmüdigkeit und sinkendem Vertrauen leiden, was sich negativ auf die Kundenbindung und die Konversionsrate auswirkt.

RCS begegnet diesen Herausforderungen direkt, indem es das traditionelle Versenden von Textnachrichten innerhalb der nativen Messaging-App auf den Smartphones der Verbraucher verbessert. Der Kanal bietet verifizierte Absenderprofile, die den Namen und das Logo einer Marke sowie ein Verifizierungszeichen anzeigen, um sofort Vertrauen bei den Kunden aufzubauen. Er unterstützt auch Rich Media wie Karussells und hochauflösende Bilder sowie interaktive Elemente wie vorgeschlagene Antworten, "Jetzt kaufen"-Buttons und Aktionen, die Kunden zum nächsten Schritt führen. Mit der kürzlich erfolgten Einführung der RCS-Unterstützung in iOS 18 durch Apple ist der Kanal nun Mainstream und einem riesigen globalen Publikum zugänglich.

Im Gegensatz zu anderen Lösungen, die komplexe Integrationen von Drittanbietern oder manuelle Einstellungen erfordern, hat Airship RCS nativ in seine Plattform eingebettet. Dadurch entfallen zusätzliches Lieferantenmanagement und IT-Abhängigkeiten, sodass Marketingfachleute bestehende SMS-Workflows zum Versenden von RCS-Nachrichten nutzen, die Komplexität reduzieren und die Amortisationszeit verkürzen können. Die Plattform ermittelt auf intelligente Weise, ob das Gerät eines Kunden RCS unterstützt, und weicht automatisch auf SMS oder MMS aus, wenn dies nicht der Fall ist, um eine zuverlässige Nachrichtenzustellung zu gewährleisten. Auf diese Weise können Teams End-to-End-Journeys orchestrieren, die RCS mit Push-Benachrichtigungen, E-Mails, mobilen Geldbörsen und personalisierten Inhalten in Apps und Websites koordinieren. Marken erhalten außerdem Zugriff auf Engagement-Metriken, die mit SMS nicht verfügbar sind, wie z. B. Lesebestätigungen, die zusammen mit den Aktionen der RCS-Empfänger tiefere Einblicke liefern, um das kontinuierliche Engagement zu fördern und die Kampagnenleistung zu optimieren.

"Vertrauen ist die Währung der heutigen digitalen Wirtschaft und wird meist dort gewonnen oder verloren, wo sich die Kunden befinden auf ihren Mobilgeräten", sagte Brett Caine, CEO von Airship. "Die Ergänzung unserer Plattform um RCS bietet unseren Kunden eine leistungsstarke neue Möglichkeit, die vertrauenswürdigen, nahtlosen Erlebnisse zu schaffen, die Kunden erwarten, und Konversionen, Wachstum und dauerhafte Loyalität zu beschleunigen."

Marken können RCS für wirkungsvolle Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen nutzen, darunter:

Einzelhandel und Handel : Kündigen Sie Produktneuheiten mit reichhaltigen Karussells und "Jetzt kaufen"-Links an oder teilen Sie Bestellaktualisierungen mit eingebetteten QR-Codes für die Abholung.

: Kündigen Sie Produktneuheiten mit reichhaltigen Karussells und "Jetzt kaufen"-Links an oder teilen Sie Bestellaktualisierungen mit eingebetteten QR-Codes für die Abholung. Reisen und Gastgewerbe : Versenden Sie Terminerinnerungen mit den Schaltflächen "Zum Kalender hinzufügen" und "Wegbeschreibung abrufen" oder liefern Sie Flugaktualisierungen mit Optionen zum "Sitzplatzwechsel".

: Versenden Sie Terminerinnerungen mit den Schaltflächen "Zum Kalender hinzufügen" und "Wegbeschreibung abrufen" oder liefern Sie Flugaktualisierungen mit Optionen zum "Sitzplatzwechsel". Finanzdienstleistungen : Versenden Sie verifizierte Transaktionsbenachrichtigungen und Betrugswarnungen mit sicheren Aktionen wie "Problem melden" oder optimieren Sie Rechnungszahlungen mit einer integrierten Schaltfläche "Jetzt bezahlen".

: Versenden Sie verifizierte Transaktionsbenachrichtigungen und Betrugswarnungen mit sicheren Aktionen wie "Problem melden" oder optimieren Sie Rechnungszahlungen mit einer integrierten Schaltfläche "Jetzt bezahlen". Kundenbindung: Teilen Sie Punktestände und Statusaktualisierungen oder versenden Sie digitale Willkommenspakete an neue Mitglieder.

Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Verbreitung von RCS rapide zunimmt. Analysten berichten von einer Verfünffachung des globalen RCS-Verkehrs seit der Einführung von iOS 18 durch Apple, und der Kanal hat weltweit mehr als eine Milliarde aktive Nutzer pro Monat. Untersuchungen zeigen auch, dass 75 der Verbraucher RCS gegenüber SMS bevorzugen, wenn sie mit Marken interagieren.

Kürzlich wurde Airship zum ersten Mal im Gartner Magic Quadrant für Multichannel-Marketing-Hubs 2025 ausgezeichnet, was nach Ansicht des Unternehmens einen Marktwandel hin zu intelligenten Plattformen signalisiert, die Messaging, Erfahrungen und Daten vereinen. Den vollständigen, kostenlosen Bericht finden Sie hier.

Über Airship

Airship genießt das Vertrauen weltweit führender Marken wie Alaska Airlines, BBC und The Home Depot aufgrund seiner Mobile-First-Expertise, die nahtlose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse ermöglicht, die Geschäftsergebnisse verbessern und Kundenbindung schaffen.

Die Mobile-First-Plattform von Airship ermöglicht es jedem, hyper-personalisierte End-to-End-Kundenreisen über alle Kanäle hinweg zu erstellen, zu orchestrieren und zu optimieren: E-Mail, Push-Benachrichtigungen, SMS, RCS, Mobile Wallets und mehr, bis hin zu App- und Web-Erlebnissen, bei denen die Konversion zu Wert führt.

Das modulare Netzwerk von KI-Agenten von Airship beschleunigt die Bemühungen von Marketing-, Produkt- und Wachstumsteams, Kundendaten kontinuierlich anzureichern und schnell Experimente zu starten, um jede Interaktion und jedes Geschäftsergebnis zu optimieren, von der Steigerung wiederholbarer Conversions und des Customer Lifetime Value bis hin zur Förderung eines nachhaltigen Geschäftswachstums.

Weitere Informationen finden Sie unter www.airship.com

