Woche 41/25
Do., 9.10.
Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:
19.00 heute
19.19 Wetter (VPS 19.20)
19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)
Gaza-Einigung - Hoffnung auf Kriegsende
Moderation: Andreas Klinner
Im Streaming: 9. Oktober 2025, 19.20 Uhr bis 9. Oktober 2027
19.40 Neue Folgen (VPS 19.25)
Notruf Hafenkante
20.30 Doktor Ballouz (VPS 20.15)
21.15 Doktor Ballouz (VPS 21.00)
22.00 heute journal (VPS 21.45)
22.30 maybrit illner (VPS 22.15)
23.30 Markus Lanz (VPS 23.15)
0.45 heute journal update (VPS 0.30)
1.05 Dark Windows (VPS 0.45)
2.20 Hell (VPS 2.00)
3.40 The Owners (VPS 3.20)
5.10- hallo deutschland (VPS 4.45)
5.30
Woche 47/25
Do., 20.11.
Bitte Ausdruck beachten:
2.15 Mona & Marie (HD/AD/UT)
Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte
Mona Berthold Maren Kroymann
Marie Decker Ulrike Kriener
Sophie Berthold Susanne Bormann
Jonas Berthold Max Bretschneider
Chiara Ott Ann-Kathrin Kramer
Ahmet Uyan Aykut Kayacik
Harald Friedrich Peter Prager
und andere
Schnitt: Renata Salazar Ivancan
Musik: Paul Eisenach
Kamera: Stephan Schuh
Buch: Mathias Klaschka
Regie: Marco Petry
(Erstsendung 13.12.2021)
Deutschland 2021
Im Streaming: 14. November 2025, 10.00 Uhr bis 13. November 2026
