Google hat mit der Verteilung des Wear OS 6-Updates für seine Pixel Watch 2 und 3 begonnen. Die neue Software bringt neues Design und verspricht längere Akkulaufzeit. Gute Nachrichten für Träger der Computeruhr Pixel Watch: Google verteilt seit Mittwochabend das im Mai angekündigte Update auf Wear OS 6 für die Baureihen 2 und 3. Sowohl WLAN- als auch LTE-Varianten erhalten die neue Betriebssystem-Version mit der Buildnummer BP3A.250905.014.W3. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n