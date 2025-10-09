Frankfurt am Main (ots) -Das Forum Bildung, gemeinsam gestaltet von Frankfurter Buchmesse und Verband Bildungsmedien e. V., bietet vom 15. bis 19. Oktober 2025 in Halle 3.1, Stand D12, Vorträge, Gespräche und Diskussionen zu aktuellen Themen aus Bildungspolitik, Pädagogik und Didaktik. Zu Gast ist u. a. der Hessische Minister für Kultus, Bildung und Chancen Armin Schwarz.Urheber- und Verlegerrecht, Politische Rahmenbedingungen und Leistungen der Verlage: An den Fachbesuchertagen Mittwoch und Donnerstag richtet sich das Forum Bildung im Schwerpunkt an Mitarbeitende von Bildungsmedienverlagen und von Organisationen aus dem Bildungsbereich sowie an Referendare, Lehrkräfte und Buchhändler/-innen.An den Privatbesuchertagen Samstag und Sonntag dreht sich beim Forum Bildung alles um neue Produkte rund ums Lehren und Lernen - und um deren Autor/-innen und Herausgeber/-innen, mit denen Eltern, Pädagog/-innen und die interessierte Öffentlichkeit ins Gespräch kommen können.Neu: Praxis-Forum BildungAm Messefreitag richtet sich das Praxis-Forum Bildung erstmals explizit an Lehrerinnen, Lehrer und andere pädagogische Fachkräfte in Schulen, in der frühkindlichen und in der Erwachsenenbildung. Panels und Vorträge geben Anregungen für den Schulalltag - von neuen Gestaltungsmöglichkeiten im Unterricht bis hin zu Impulsen für das Miteinander von Schule und Gesellschaft.Podiumsdiskussion mit Minister SchwarzUnter der Überschrift "Sicher und erfolgreich lernen" diskutiert Armin Schwarz, Hessischer Staatsminister für Kultus, Bildung und Chancen, am Freitag, 17. Oktober 2025, 12.00 bis 13.00 Uhr, mit Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing, Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, und Maximilian Schulyok, Vorsitzender Verband Bildungsmedien e. V., über die Digitalisierung in der Schule.Die Teilnahme an den Veranstaltungen des Forum Bildung ist im Rahmen des Messebesuchs kostenlos und ohne Anmeldung möglich.Mehr Infos und Programm: bildungsmedien.de/fb (https://bildungsmedien.de/unsere-aktivitaeten/forum-bildung)Der Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.www.bildungsmedien.dePressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/6134631