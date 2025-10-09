Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 41

NESTLÉ beginnt mit dem Verkauf von Vitaminmarken mit zunächst Verkaufserträgen um 3 bis 4 Mrd. CHF. Im bisherigen NESTLÉ-Umsatz von knapp 100 Mrd. CHF werden Größenordnungen von 10 bis 20 Mrd. CHF Umsatz als Objekte gehandelt. Sollte dies unter dem nunmehr vierten Topmanager realisiert werden, entstehen daraus Verkaufserlöse in der Größenordnung von über 35 bis max. 40 Mrd. CHF. Marktwert von NESTLÉ insgesamt zurzeit 190 Mrd. CHF. Schwierig ist: Die Altaktionäre beteiligen sich alle an der Stabilisierung des Kurses oberhalb von rd. 70 CHF.