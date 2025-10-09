- Partnerschaft ermöglicht Laser Digital Zugang zu modernen Erkennungsfunktionen von Solidus Labs, um Handelsverhalten an Börsen, OTC-Märkten und DeFi-Handelsplätzen zu überwachen

- Mit Unterstützung von Nomura erhielt Laser Digital kürzlich im Rahmen des Pilotprogramms von VARA eine Lizenz, um OTC-Krypto-Derivate anzubieten

NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / 9. Oktober 2025 / Laser Digital, die Tochtergesellschaft für digitale Assets der Nomura Group, und Solidus Labs, der Marktführer für kryptonative Handelsüberwachung und Risikomanagement, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, um eine kryptonative On-Chain- und Off-Chain-Marktüberwachung bereitzustellen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Solidus Labs Laser Digital mit modernen Erkennungsfunktionen ausstatten, die das Handelsverhalten an Börsen, OTC-Märkten und DeFi-Handelsplätzen überwachen. Damit werden die Risiko- und Compliance-Prozesse von Laser Digital gestärkt und die sich weiterentwickelnden regulatorischen Anforderungen in unterschiedlichen Jurisdiktionen unterstützt.

Laser Digital wurde mit der Unterstützung von Nomura, einem der weltweit größten Finanzinstitute, als Full-Service-Unternehmen für digitale Assets gegründet, um TradFi-Praktiken auf Kryptomärkte zu bringen. Das Unternehmen kombiniert höhere Governance-Standards und Risikomanagement mit kryptospezifischem Know-how, um das Engagement institutioneller Anleger im Ökosystem der digitalen Assets zu verwalten.

Dr. Jez Mohideen, Mitbegründer und CEO von Laser Digital, sagte hinsichtlich der Partnerschaft: "Solidus Labs hat sich aufgrund seiner Expertise bei der Handelsüberwachung und seines tiefgehenden Verständnisses digitaler Assets als idealer Partner für uns herausgestellt. Seine On- und Off-Chain-Erkennungsfunktionen in Kombination mit einer intelligenten, datengetriebenen Plattform bieten moderne Sicherheitsvorkehrungen, die für einen sicheren institutionellen Zugang zum On-Chain-Ökosystem von grundlegender Bedeutung sind."

Asaf Meir, Gründer und CEO von Solidus Labs, ergänzte: "Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit Laser Digital, einem Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, die Grenzen der digitalen Finanzwelt neu zu definieren. 2025 ist ein entscheidendes Jahr, in dem eine Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und digitalen Assets geschlagen wird - und Laser Digital steht an vorderster Front dieser Entwicklung. Solidus ist der einzige Anbieter, der die modernen DeFi-Aktivitäten von Laser unterstützen kann, und gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe für die Integrität kryptonativer Märkte."

Im August 2025 gab Laser Digital bekannt, dass es als erstes reguliertes Unternehmen im Rahmen des Pilotprojekts der Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) in Dubai OTC-Krypto-Optionen anbietet, was sein Engagement für strukturierte Lösungen auf regulierten Märkten unterstreicht.

Über Solidus Labs

Solidus Labs ist Branchenmaßstab bei agentenbasierter Compliance in der Handelsüberwachung und Risikokontrolle. Das 2018 von Goldman Sachs-Veteranen gegründete Unternehmen verbindet die Strenge der Wall Street, kryptonative Innovationen und Cybersicherheitsprinzipien, um die Konformität für das moderne Finanzzeitalter neu zu definieren. Im Mittelpunkt steht HALO, eine KI-gestützte, risikobasierte Plattform, der Finanzinstitute, Krypto-Unternehmen und Regulierungsbehörden aus allen Teilen der Welt vertrauen, um eine proaktive, informationsgestützte Überwachung zu ermöglichen - über alle Produkte, Handelsplätze und Asset-Klassen hinweg. www.soliduslabs.com

Ansprechpartner:

Trevor Davis

Gregory FCA für Solidus Labs

443.248.0359

mailto:trevor@gregoryfca.com

Über Laser Digital

Laser Digital ist ein Full-Service-Unternehmen für digitale Assets, das auf Handel, Asset-Management, Lösungen und Frühphaseninvestitionen spezialisiert ist. Nomura hat Laser Digital gegründet, um seinen Kunden neue Werte im Bereich digitaler Assets zu bieten und eine Brücke zwischen traditionellen und Kryptomärkten zu schlagen. Wir nehmen eine einzigartige Position auf dem Markt ein, indem wir institutionelle Rahmenbedingungen und Risikomanagement miteinander verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter: https://pr.report/eygj Für Partnerschaftsanfragen: inquiries@laserdigital.com Für Medienanfragen: media@laserdigital.com

Rechtlicher Hinweis

Dies ist eine Marketingmitteilung, die sich ausschließlich an professionelle Anleger in berechtigten Jurisdiktionen richtet. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Die frühere Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Performance. Das Kapital ist einem Risiko ausgesetzt. Bitte konsultieren Sie die entsprechenden Angebotsunterlagen, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Vollständige Offenlegung: https://laserdigital.com/marketing-disclaimer/

