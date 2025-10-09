DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
O.End Part.Z25(26/unl.) Index DE000VH3LXF7 BAW/UFN
O.End Part.Z25(26/unl.) Index DE000VH3N9H3 BAW/UFN
