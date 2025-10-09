Der Spotpreis für Silber hat am Donnerstag erstmals die 50 Dollar-Marke geknackt. Im Tageshoch stieg der Silberpreis auf 51,23 Dollar. Damit setzt sich die Edelmetall-Rally der vergangenen Wochen fort. Auch der Goldpreis notiert nur unweit seines jüngsten Rekordhochs.Hinter dem Silber-Boom steckt die zunehmende Kapitalumschichtung in vermeintlich sichere Häfen, ausgelöst durch Ängste vor fiskalpolitischen Risiken in den USA, einer überhitzten Aktienmärkte und Bedrohungen der Unabhängigkeit der Federal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
