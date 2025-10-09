Bad Wimpfen (ots) -
Gute Nachrichten für alle Käse-Fans: Lidl in Deutschland reduziert ab sofort und dauerhaft die Preise für zahlreiche beliebte Käsesorten der Lidl-Eigenmarke Milbona. Besonders hervorzuheben ist der Gouda in der Maxi Pack 600 Gramm-Packung. Bezogen auf den Kilopreis bietet Lidl damit Deutschlands günstigsten Gouda und macht seinen Kunden mit diesem Produkt ein besonders attraktives Angebot. Auch die Sorten Maasdamer in Scheiben, Mascarpone und Bioland-Scheibenkäse sind deutlich im Preis reduziert. Der Lebensmitteleinzelhändler unterstreicht mit der Preissenkung zum wiederholten Mal seine Rolle als Preissieger.
Mit diesem Schritt reagiert der Lebensmitteleinzelhändler auf die anhaltend hohe Nachfrage und zeigt damit erneut, dass die Bedürfnisse der Kunden stets an erster Stelle stehen. Ob zu Nudeln, auf dem Brot oder als Snack für zwischendurch: Aktuelle Zahlen belegen, dass Käse fester Bestandteil vieler Kühlschränke ist. Im Jahr 2024 lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Käse bei 25,4 Kilogramm. Das ist ein Kilogramm mehr als im Vorjahr[1].
Mit der Preissenkung gibt der Lebensmitteleinzelhändler sinkende Rohstoffpreise direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter und verdeutlicht einmal mehr seinen Anspruch, den Kunden stets hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum bestmöglichen Lidl-Preis anzubieten.
Vor Kurzem hatte Lidl in Deutschland bereits die Preise für Pasta (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2025/251002_preissenkung-pasta#_ftnref1) und Butter (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2025/250926_preissenkung-butter) reduziert.
Diese Käse-Produkte sind ab sofort deutlich günstiger:
- Milbona Gouda in Scheiben Maxi Pack, 600 Gramm, neu 3,59 Euro (Grundpreis: 5,98 Euro/Kilogramm) statt 4,29 Euro
- Milbona Maasdamer in Scheiben 45%, 300 Gramm, neu 2,39 Euro (Grundpreis: 7,97 Euro/Kilogramm) statt 2,69 Euro
- Milbona Mascarpone, 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/Kilogramm) statt 2,29 Euro
- Milbona Bioland Käse in Scheiben (verschiedene Sorten), 200 Gramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 9,95 Euro/Kilogramm) statt 2,39 Euro
Darüber hinaus sind folgende Produkte reduziert:
- Milbona Käseaufschnitt, 250 Gramm, neu 1,89 Euro (Grundpreis: 7,56 Euro/Kilogramm) statt 2,19 Euro
- Milbona Käseaufschnitt light, 250 Gramm, neu 1,89 Euro (Grundpreis: 7,56 Euro/Kilogramm) statt 2,19 Euro
- Milbona Tilsiter in Scheiben 45%, 400 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 6,23 Euro/Kilogramm) statt 2,99 Euro
- Milbona Edamer in Scheiben 40%, 400 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 6,23 Euro/Kilogramm) statt 2,99 Euro
- Milbona Gouda in Scheiben 48%, 400 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 6,23 Euro/Kilogramm) statt 2,99 Euro
- Milbona Emmentaler in Scheiben, 250 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 9,96 Euro/Kilogramm) statt 2,79 Euro
- Milbona Butterkäse in Scheiben 45%, 400 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 6,23 Euro/Kilogramm) statt 2,99 Euro
- Milbona Käse in Scheiben (verschiedene Sorten), 150 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 6,60 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro
- Milbona Mozzarella gerieben, 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/Kilogramm) statt 1,99 Euro
- Milbona Emmentaler gerieben, 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/Kilogramm) statt 1,99 Euro
- Milbona Emmentaler gerieben, 500 Gramm, neu 3,59 Euro (Grundpreis: 7,18 Euro/Kilogramm) statt 3,99 Euro (regional verfügbar)
- Milbona Gouda gerieben, 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/Kilogramm) statt 1,99 Euro
- Milbona Gratinkäse gerieben (verschiedene Sorten), 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/Kilogramm) statt 1,99 Euro
- Milbona Bioland Käse gerieben (verschiedene Sorten), 150 Gramm, neu 1,59 Euro (Grundpreis: 10,60 Euro/Kilogramm) statt 1,79 Euro
- Ein gutes Stück Bayern Bioland Käse gerieben (verschiedene Sorten), 150 Gramm, neu 1,59 Euro (Grundpreis: 10,60 Euro/Kilogramm) statt 1,79 Euro (regional verfügbar)
- Milbona Sandwich-Scheiben (verschiedene Sorten), 200 Gramm, neu 2,69 Euro (Grundpreis: 13,45 Euro/Kilogramm) statt 2,79 Euro
- Milbona Holländischer Gouda mittelalt, 450 Gramm, neu 4,49 Euro (Grundpreis: 9,98 Euro/Kilogramm) statt 4,69 Euro
- Milbona Holländischer Gouda mittelalt Scheiben, 300 Gramm, neu 2,79 Euro (Grundpreis: 9,30 Euro/Kilogramm) statt 2,99 Euro
- Milbona Schmelzkäsewannen (verschiedene Sorten), 200 Gramm, neu 1,59 Euro (Grundpreis: 7,96 Euro/Kilogramm) statt 1,69 Euro
- Milbona Cheddar (verschiedene Sorten), 175/200 Gramm, neu 2,39 Euro (Grundpreis: 13,65/11,95 Euro/Kilogramm) statt 2,49 Euro
- Milbona Schmelzkäse-Ecken (verschiedene Sorten), 250 Gramm, neu 2,39 Gramm (Grundpreis: 9,56 Euro/Kilogramm) statt 2,49 EUR
- Milbona Käsesnack in Würfel (verschiedene Sorten), 220 Gramm, neu 2,69 Euro (Grundpreis: 12,23 Euro/Kilogramm) statt 2,89 Euro
- Milbona Schmelzkäsescheiben (verschiedene Sorten), 250 Gramm, neu 1,69 Euro (Grundpreis: 6,76 Euro/Kilogramm) statt 1,79 Euro
- Milbona Räucherkäsescheiben (verschiedene Sorten), 150 Gramm, neu 1,59 Euro (Grundpreis: 10,60 Euro/Kilogramm) statt 1,69 Euro (regional verfügbar)
- Milbona Holländischer Gouda jung am Stück, 450 Gramm, neu 3,99 Euro (Grundpreis: 8,87 Euro/Kilogramm) statt 4,19 Euro
- Milbona Emmentaler Stück, 400 Gramm, neu 3,79 Euro (Grundpreis 9,48 Euro/Kilogramm) statt 3,99 Euro
