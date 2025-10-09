© Foto: adobe.stock.com

Der auf den ersten Blick ruhige Handel bei Brent Öl sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es unterhalb der Oberfläche mächtig brodelt. Jederzeit kann der Ölpreis in die eine oder aber andere Richtung explodieren.Oktober - Monat der Rekorde Der Oktober entpuppt sich in diesem Börsenjahr als Monat der Rekord. Der Goldpreis hat die 4.000 US-Dollar überwunden und macht sich nun in Richtung 5.000 US-Dollar auf. Silber hat die 50 US-Dollar fest im Blick. Und dabei muss es nicht bleiben. Die Aktienmärkte sind ebenfalls in Rekordlaune. Der Dax bricht heute (Donnerstag, 09.10.) über die 24.700 Punkte aus und markiert damit ein neues Allzeithoch. Auch die US-Indizes, wie S&P 500 und Nasdaq 100, …