Offene Gespräche mit echten Menschen, die durch die Kraft der Zielstrebigkeit echte Veränderungen bewirken

CALGARY, Alberta, Oct. 09, 2025, der weltweit führende Anbieter von Software für soziale Auswirkungen, gab heute den Start der vierten Staffel von Speaking of Purpose von Benevity® bekannt - einem Podcast mit Führungskräften in offenen Gesprächen über die aktuellen Kräfte, die Wirtschaft, Führung und soziales Engagement prägen.

Der Podcast wird von Sona Khosla, Chief Impact Officer bei Benevity und Leiterin von Benevity Impact Labs, moderiert und umfasst acht mutige sowie authentische Episoden mit inspirierenden Wegbereitern, die auf den Punkt bringen, was es bedeutet und was nötig ist, um die Kraft von Zielstrebigkeit, Nachhaltigkeit und sozialer Wirkung auf globaler Ebene zu nutzen.

"In letzter Zeit hören wir nicht genug mutige Stimmen auf der Welt", sagt Khosla. "Diese Staffel von Speaking of Purpose hebt mutige Changemaker aus globalen Konzernen und kleinen gemeinnützigen Organisationen hervor, die sich nicht davon abhalten lassen, in einer Zeit, in der dies besonders schwierig erscheint, zielstrebig voranzugehen. Diese Führungskräfte erinnern uns daran, dass wir nicht länger in einer Welt der Binärsysteme leben - dass zielstrebige Führung tatsächlich völlig im Einklang mit der Erzielung von Gewinnen steht."

Staffel 4 startet heute mit Khoslas Gespräch mit Rose Marcario, der ehemaligen CEO von Patagonia, die den Unternehmenserfolg durch mutige, werteorientierte Entscheidungen neu definiert hat. Von der Aufforderung an die Kunden, am Black Friday keine Patagonia-Produkte zu kaufen, bis hin zur Einbettung der Zielsetzung in jeden Aspekt des Geschäfts zeigt Marcario, wie moralische Überzeugung und Geschäftsstrategie nebeneinander bestehen - und erfolgreich sein können. Unter ihrer Führung vervierfachte sich der Umsatz von Patagonia.

Der Rest der Staffel bietet spannende Gespräche mit:

Charu Adesnik, stellvertretender Direktor und COO der Cisco Foundation

Soraya Alexander, kommende CEO von Benevity und ehemalige COO von GoFundMe

Michael Thatcher, CEO von Charity Navigator, und Victoria Vrana, CEO von GlobalGiving

Shaady Salehi, Geschäftsführer des Trust-Based Philanthropy Project

Dr. Andrew Jones, leitender Forscher des The Conference Board

Maya Colombani, Chief Sustainability, Human Rights and Diversity, Equity & Inclusion Officer von L'ORÉAL Canada

In der vierten Staffel von Speaking of Purpose wird weiterhin die Schnittstelle zwischen Geschäft und Zweck beleuchtet. Das Buch bietet umsetzbare Strategien und Erfahrungsberichte aus der Praxis für Führungskräfte, die ihre positive Wirkung steigern und gleichzeitig ihre Organisationen stärken möchten.

Die Folgen erscheinen alle zwei Wochen und sind zusammen mit früheren Podcast-Staffeln auf YouTube, Spotify, Apple Podcastsund der Benevity-Websiteverfügbar.

Über Benevity

Benevity, eine zertifizierte B Corporation, ist der weltweit führende Anbieter von Enterprise-Social-Impact-Software. Die All-in-One-Plattform von Benevity ermöglicht es den zielstrebigsten Unternehmen der Welt, soziale Unternehmensverantwortung nahtlos in ihre Kerngeschäftsstrategie zu integrieren - und so messbare, skalierbare und nachhaltige Auswirkungen zu erzielen. Benevity hat seit 2008 über 500.000 gemeinnützige Organisationen mit mehr als 34,5 Milliarden US-Dollar unterstützt und über 8,5 Millionen Changemakern weltweit geholfen, Vertrauen aufzubauen, Mitarbeiter zu motivieren, die Mitarbeiterbindung zu stärken und Innovationen voranzutreiben. Die einheitliche Plattform unterstützt Spenden, Freiwilligenarbeit, Zuschüsse und die Mobilisierung von Mitarbeitern - unterstützt durch intelligente Erkenntnisse und eine sichere, globale Infrastruktur. Weitere Informationen finden Sie auf benevity.com.

Pressekontakt

Indrani Ray-Ghosal

press@benevity.com