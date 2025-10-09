DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 10. Oktober (vorläufige Fassung)

=== 03:40 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, spricht bei Silicon Valley Directors Exchange Annual Dinner *** 10:00 DE/Gerresheimer AG, ausführliches Ergebnis 3Q und Pk *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober PROGNOSE: 54,0 zuvor: 55,1 19:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Rede in Handelskammer der Region Springfield *** - US/Meta Platforms Inc, Prozessbeginn der Sammelklage zu Facebook-Datenleck *** - EU/Landerratings Italien (S&P) und EU (Scope) *** - BE/Ecofin-Treffen *** - SA/Treffen der G20-Handelsminister ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

October 09, 2025 09:41 ET (13:41 GMT)

