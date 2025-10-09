ST. MICHAEL, Barbados, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Hotels & Resorts hat heute die Einführung der Royalton Reserve Collection bekannt gegeben, einem exklusiven neuen Portfolio unabhängiger Luxusresorts innerhalb des Royalton-Universums, das sich durch kompromisslose Standards in Bezug auf Service, Design, Gastronomie und Individualität auszeichnet. Das legendäre Paraíso de la Bonita, ein Luxury Collection Resort, Riviera Maya, All-Inclusive für Erwachsene, Mitglied der Royalton Reserve Collection, wurde als erstes Mitglied ausgewählt und markiert damit das weltweite Debüt dieser Kollektion und setzt neue Maßstäbe im Bereich der Luxus-All-Inclusive-Resorts.

Die Royalton Reserve Collection ist sowohl als Portfolio als auch als Gütesiegel konzipiert. Jede Immobilie dieser Kollektion wird sorgfältig ausgewählt, um ihren eigenen Charakter und ihre Lage widerzuspiegeln und gleichzeitig den höchsten Ansprüchen anspruchsvoller Reisender gerecht zu werden. Mit seinem unabhängigen Charakter vereint Royalton Reserve ikonische Resorts, die für Authentizität, Kreativität und das Bestreben stehen, die Kunst der luxuriösen All-inclusive-Gastfreundschaft neu zu definieren.

"Paraíso de la Bonita ist das Juwel, mit dem die Royalton Reserve Collection eröffnet wird", so Jordi Pelfort, Präsident von Royalton Hotels & Resorts. "Dieses legendäre Resort würdigt nicht nur sein geschichtsträchtiges Erbe als Teil der Luxury Collection, sondern ebnet auch den Weg für eine neue Ära, in der die Unterkünfte der Royalton Reserve Collection einzigartige Erlebnisse bieten werden, jede mit ihrer eigenen Seele, ihrer eigenen Geschichte und ihrer eigenen Vision von Luxus."

Als Teil dieses Portfolios wird das Paraíso de la Bonita, A Luxury Collection Resort, Riviera Maya, Adult All-Inclusive, Mitglied der Royalton Reserve Collection die Suite-Kategorie Diamond Club mit erweiterten Leistungen wie privatem Butlerservice und privilegiertem Zugang zu exklusiven Bereichen einführen. Ausgewählte bestehende Suiten werden in diese Kategorie überführt, wodurch eine gehobene Exklusivitätsstufe entsteht.

Am 15. Dezember wird das Resort das Chairman Building eröffnen, das exklusiv für Gäste des Diamond Club reserviert ist und über einen abgeschiedenen Strand, einen Diamond Club-Pool- und Barbereich, ein privates Restaurant, eine kuratierte Bar & Musiklounge, ein Frühstücksrestaurant und ein Kochstudio verfügt, das für ein umfassendes kulinarisches Erlebnis konzipiert ist. Das Chairman Building wird zehn zusätzliche Suiten in privilegierter Lage direkt am Meer einführen, die ebenfalls zur Kategorie Diamond Club gehören, wodurch die Anlage auf insgesamt 100 luxuriöse Unterkünfte erweitert wird.

Am selben Tag wird auch das Royal Spa eröffnet, das charakteristische Wellness-Konzept von Royalton, das mit Hydrotherapie, Farbtherapie, einem Salzraum, einem Beauty-Salon mit umfassendem Service, einer Hochzeitssuite und maßgeschneiderten Behandlungserlebnissen sowie einem mit modernster Technologie ausgestatteten Fitnesscenter neu gestaltet wurde und Wellness zu einer gehobenen Kunstform macht.

Während Paraíso de la Bonita dieses neue Kapitel einläutet, sind bereits weitere Immobilien innerhalb der Royalton Reserve Collection in Planung, was den strategischen Fokus von Royalton Hotels & Resorts auf Wachstum im Luxus-All-inclusive-Segment unterstreicht.

Über luxuriöse Freizeitaktivitäten hinaus wurde die Anlage für hochwertige Retreats konzipiert, von Familien und Freundesgruppen bis hin zu Geschäftsführern, Führungsteams und hochkarätigen Incentive-Reisenden, die Exklusivität suchen. Mit seiner Mischung aus unverwechselbaren Unterkünften, Wellnessangeboten und Tagungsräumen festigt das Paraíso de la Bonita seinen Ruf als eines der vielseitigsten Luxusresorts der Region.

"Die Royalton Reserve Collection ist eine Philosophie der Gastfreundschaft", fügte Pelfort hinzu. "Unsere Vision ist es, Individualität zu fördern, Kreativität zu unterstützen und höchste Servicestandards aufrechtzuerhalten. Mit Paraíso de la Bonita als Gründungsmitglied bereiten wir die Bühne für eine beispiellose Reise in die Welt der Luxushotellerie."

Weitere Informationen finden Sie unter www.royaltonresorts.com

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resortsist ein führendes All-inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24 Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das preisgekrönte All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, wo das Motto Everyone is Family gilt und das für seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische Merkmale wie All-In Connectivity und DreamBed bekannt ist. Royalton Hideawaybietet einen gehobenen Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton Vessence Resortspräsentiert The Art of Vacation - ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC Resortslädt Gäste zu Party Your Way ein, einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by Royaltonmit Miles from Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negrilein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.

Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, wo Gäste Vacation Like A Star in einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, wo Gäste den Paparazzi entkommen können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.

Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter www.royalton.com.

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6696005f-0a3f-4eef-b08c-2b25aaa3a750

Für weitere Informationen wenden Sie sich an: media@royalton.com.