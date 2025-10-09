Cleos Welt und Covomo erweitern ihre Zusammenarbeit in den Sparten Hunde- und Katzenversicherungen nun um den Bereich Kleintierversicherung. Über die Covomo-Plattform lassen sich die Produkte von Cleos Welt künftig auch im Bereich der Kleintiere digital vergleichen und abschließen. Die Cleos Welt GmbH weitet ihre Kooperation mit der Covomo Versicherungsvergleich GmbH aus. Nach der bestehenden Zusammenarbeit in den Sparten Hunde- und Katzenversicherungen wird die Partnerschaft nun um den Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
