Gerresheimer Aktie macht seit einem Jahr keine Freude mehr - diverse Prognosesenkungen, heute wieder eine, und dann auch noch gescheiterte Übernahmespekulationen/-gespräche. Dazu kam im September noch eine "anlassbezogene Bilanzkontrollprüfung", eingeleitet von der BaFin. Neben dem heutigen Kurseinbruch von aktuell rund 16.87% (XETRA, 15:43 Uhr) gab es unter anderem auch am 25.09. eine scharfe Kurskorrektur. Nachvollziehbar, auch wenn die im September angekündigte BaFin-Prüfung gerade mal 1% des Konzernumsatzes in 2024 betrifft- es geht um die Verbuchung von Aufträgen/Umsätzen in 2024 oder - möglicherweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
