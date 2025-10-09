Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Samstag, 15. November 2025, 12.00 Uhreinfach MenschFeli macht FerienFilm von Judith MayerDie zehnjährige Rollstuhlfahrerin Feli Gansewig genießt mit ihren Eltern eine kurze Auszeit am Arendsee in der Altmark und erlebt dabei erholsame Tage fast ohne Barrieren.Feli ist eine lebhafte Zehnjährige, die gerade erfolgreich auf ein Gymnasium gewechselt ist. Gemeinsam mit ihren Eltern, Jessica und Sven Gansewig, ist sie gern unterwegs - am liebsten mit dem Fahrrad.Die Rollstuhlfahrerin ist seit Kurzem Besitzerin eines neuen Dreirads, welches ihr mehr Mobilität und Freiheit ermöglicht. Der Alltag im Rollstuhl ist für Feli nicht immer einfach. In ihrer Heimatstadt Stendal stößt sie oft auf mangelnde Barrierefreiheit - Hindernisse, die für viele unsichtbar bleiben, prägen ihren Alltag. Eine Auszeit soll ein gemeinsamer Ausflug ins Integrationsdorf Arendsee bringen. Die Idee: ein Wochenende unbeschwert sein, nicht nachdenken müssen, keine Barrieren erleben. Einfach Urlaub machen!Weitere Informationen sind zu finden unter www.einfachmensch.zdf.de.Die Sendereihe entsteht in Kooperation mit der "Aktion Mensch" und ist in Web und App mit Gebärdensprache verfügbar.Letzte Folge "einfach Mensch" zum Thema "Unterwegs in Deutschland".Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6134739