London (www.anleihencheck.de) - Angesichts wachsender makroökonomischer Spannungen sollten sich Anleger auf eine längere Phase der Stagflation einstellen, warnt Ned Naylor-Leyland, Fondsmanager des Jupiter Gold & Silver Fund, eindringlich."Die USA können auf diesem Kurs nicht weitermachen - es sind deutliche Einschnitte nötig. Wir befinden uns in einer Situation, in der jeder weiß, dass die Inflation hartnäckig ist. Das ist Stagflation. Das sind die 1970er. Die Zinssätze müssen gesenkt werden, aber die Inflation wird nicht verschwinden." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
