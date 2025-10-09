Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die deutschen Bundesanleihen verzeichneten zur Wochenmitte Kursgewinne, so die Börse Stuttgart.Der Euro-Bund-Future sei im Vergleich zur Vorwoche von 128,55 auf 128,80 Punkte gestiegen, was auf eine gestiegene Nachfrage nach sicheren Staatsanleihen hindeute. Gleichzeitig seien die Renditen gesunken: Die 10-jährige Bundesanleihe habe mit 2,69% rentiert (Vorwoche: 2,73%), die 30-jährige mit 3,28% (Vorwoche: 3,31%). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
