Munsbach (www.fondscheck.de) - Die Portfoliozusammensetzung hat im abgelaufenen Monat sehr gut funktioniert, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY).Trotz einer von nur wenigen Titeln getriebenen Rally im Gesamtmarkt hätten die im DYNAMISCH selektierten Titel gut partizipieren können. Die Nettoquote sei unverändert geblieben und nur performancebedingt auf 79,9% gestiegen. Die Experten von ETHENEA hätten das Portfolio etwas defensiver aufgestellt. Die Anzahl der Titel sei von 43 auf 56 erhöht worden. Technologietitel seien zugunsten von Rohstoff-Versorgungswerten reduziert worden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
