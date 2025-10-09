Die Basler Verkehrs-Betriebe haben elf weitere E-Busse bei Hess bestellt. Nach der Einführung von E-Gelenkbussen des Typs lighTram 25 OPP auf der Flughafenlinie 50 sollen ab dem Fahrplanwechsel 2027/2028 die neuen Exemplare dieses Typs auf der stark frequentierten Linie 30 zum Einsatz kommen. Bei der lighTram 25 OPP handelt es sich um eine 24,7 Meter lange Doppelgelenkbusvariante. Technische Details nennt der Schweizer Hersteller zu den bestellten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
