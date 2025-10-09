Im neuen Interview spricht Krypto-Experte der Richard Dietrich, Börse Stuttgart Group/Bison, über die aktuellen Treiber am Kryptomarkt: von den Bitcoin- und Ethereum-ETFs über das wachsende Interesse institutioneller Investoren bis hin zur Frage, ob der klassische Vier-Jahres-Zyklus beim Bitcoin überhaupt noch gilt. Warum wir uns trotz neuer Höchststände noch in einer sehr frühen Phase der Krypto-Adaption befinden, welche Rolle die US-Altersvorsorge und Banken künftig spielen - und wieso ein Maß Bier in Bitcoin gerechnet immer günstiger wird. Ein spannender Rundumblick, der zeigt: Die Zukunft von Bitcoin & Co. bleibt hochdynamisch - und vielleicht überraschender, als viele glauben.
