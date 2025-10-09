Die Rohstoffmärkte erleben ein unruhiges Jahr 2025. Besonders Edelmetalle stehen im Fokus, Silber holt mit kräftigen Preissteigerungen gegenüber dem so stark laufenden Gold auf. "Nach Jahren relativer Unterbewertung deutet vieles darauf hin, dass sich das historische Gleichgewicht zwischen den beiden Edelmetallen wiederherstellt", sagt Mathias Beil, Leiter Private Banking bei der Hamburger Sutor Bank. Die derzeitige Entwicklung des Silberpreises deutet dabei auf eine langfristige Trendwende hin. "Zum ersten Mal seit 14 Jahren schaffte der Silberpreis Ende August die Marke von 40 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
