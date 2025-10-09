Ein schönes Geschenk zum dreijährigen Jubiläum: Die Moventum-Fondspalette "MOVEtogether - Best of FT" hat die Marke von 100 Millionen Euro überschritten. "Der Zuspruch der Anleger motiviert uns und bestärkt uns darin, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen", sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Fast genau drei Jahre nach ihrem Marktstart am 19. Oktober 2022 haben die Moventum-Produkte MOVEtogether - Best of FT einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Das verwaltete Vermögen hat erstmals die 100-Millionen-Euro-Marke überschritten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
