Gold: Warum sich JETZT der weitere Verlauf entscheidet

Die 4000-Dollar-Marke hat richtungsweisenden Charakter

Der Trend im Goldpreis entwickelte sich erwartungsgemäß weiter gen Norden. Hierauf hatten wir unter anderem in unserem letzten Beitrag hingewiesen und dies mit unserem Research untermauert. Nun ist mit der 4000-Dollar-Marke ein ganz entscheidendes Preislevel erreicht und zumindest vorerst überschritten worden.

Hinweis: Der Optionsmarkt ist mehr als 1,5 Mal so groß wie der Aktienmarkt in den USA. Folgerichtig strahlen die Spekulationen dort auf die Futures-Märkte über. Wir schauen uns das aktuelle Options Open Interest Profile an und sehen, dass bei 4000 Dollar das höchste Open Interest für Call-Optionen vorzufinden ist. Da der Löwenanteil der Geschäfte am Optionsmarkt Stillhalter-Geschäfte sind, bei denen man die Option verkauft (quasi shortet) und damit gegen deren Basis wettet, können wir davon ausgehen, dass gegen die 4000-Dollar-Marke die meisten Wetten lauten. Das Gros der Optionshändler geht also davon aus, dass Gold zum Abrechnungstrmin Dezember NICHT jenseits dieser Marke notiert. Wenn ein Markt knapp zwei Monate vor der Abrechnung der Optionen die Marke knackt und sich nachhaltig oberhalb etablieren kann, dann löst das in der überwältigenden Mehrzahl der Fälle einen Squeeze über den Future aus, da die Optionsverkäufer ihre nach oben theoretisch unbegrenzten Verluste durch den Kauf des Futures begrenzen können.

Es kommt nun also darauf an, ob sich Gold jenseits von 4000 Dollar etablieren kann oder direkt wieder darunter absinkt. In Szenario I wäre das nächste Ziel bei 5000 Dollar. Tritt Szenario II in Kraft, so wäre eine Zwischenkorrektur bis 3500-3600 Dollar realistisch.

