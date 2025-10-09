© Foto: Eli Hartman/AP/dpaWährend Gold, Silber und Kupfer längst die Titelseiten dominieren, gerät ein altbekannter Rohstoff immer mehr aus dem Blickfeld - völlig zu Unrecht, meint Jan Willhöft, Partner bei AXINO Capital. Während Edelmetalle bereits stark gelaufen sind, konsolidiert Öl vergleichsweise unbemerkt. Der Preis der Sorte Brent hat sich seit dem Hoch 2022 nahezu halbiert - und das, obwohl die geopolitischen Risiken, Inflationstreiber und strategischen Reserven weltweit zunehmen. Eine Grafik des Hauses Incrementum zeigt deutlich: Das Gold-zu-Öl-Verhältnis ist historisch hoch. Während Gold weiter klettert, hinkt Öl deutlich hinterher - ein potenzielles Aufholszenario. "Die jahrzehntelange Korrelation …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE