Die Center Certification Ceremony fand am 4. Oktober 2025 anlässlich der Jahreskonferenz der European Association of Nuclear Medicine (EANM) in Barcelona statt.

9. Oktober 2025 - Wiesbaden, Deutschland. Die International Centers for Precision Oncology (ICPO) Foundation gab die Kooperation mit 24 weiteren Theranostics Centern weltweit bekannt und zertifizierte diese offiziell als ICPO Theranostics Clinical Centers of Excellence. Mit diesen neuen Akkreditierungen umfasst das ICPO Center Network nun 45 Theranostics Centers, vorwiegend in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs). Ziel der Stiftung ist es, diese Theranostics-Center durch die Verbesserung klinischer Standards zu stärken. Die ICPO Foundation stärkt ihr Netzwerk durch den Austausch von Expertenwissen, praxisbewährten Methoden und umfassenden Ausbildungsprogramme im Bereich Theranostics, um den Patientenzugang zu den Theranostics-Behandlungen zu erweitern und Behandlungsergebnisse nachhaltig zu verbessern. Um die neuen Mitglieder willkommen zu heißen, wurden die Zertifizierungen auf der 2. ICPO Center Certification Ceremony im Rahmen der ICPO Reception übergeben, die am 4. Oktober 2025, kurz vor der Jahreskonferenz der European Association of Nuclear Medicine (EANM) in Barcelona mit fast 90 Gästen veranstaltet wurde.

Die ICPO Foundation freut sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen internationalen hochmodernen Theranostics-Centern in sieben Regionen der Welt: drei Center in Afrika, sechs in Lateinamerika, vier in Indien, vier in Deutschland sowie jeweils ein Center in China, der Türkei, Dubai, Australien und Kanada. Alle ICPO Theranostics Clinical Centers werden die ICPO ACADEMY for THERANOSTICS sowie das Akkreditierungsprogramm der ICPO in ihren jeweiligen Ländern fördern und zugleich Forschung und Entwicklung im Bereich Theranostics vorantreiben. Die ICPO Foundation unterstützt jedes Center und verschafft ihnen internationale Sichtbarkeit innerhalb der ICPO Theranostics Community.

Odile Jaume, CEO, und Oliver Buck, Vorstandsmitglied der ICPO Foundation, hatten die Ehre, die neuen Leiter der ICPO-Center zusammen mit deren Teammitgliedern, akademische Experten, Branchenführer und Unterstützer, gemeinnützigen Organisationen, Patientenverbände und auch Patienten selbst im Rahmen der ICPO-Reception und der Center Certification Ceremony in Barcelona anlässlich der EANM-Jahreskonferenz 2025 willkommen zu heißen.

Prof. Richard P. Baum, Trustee und Präsident der ICPO ACADEMY for THERANOSTICS, sowie Dr. Marwa Hakkam, Accreditation and Center Project Director, überreichten die Zertifikate an die Leiter der 24 neuen ICPO Theranostics Clinical Centers of Excellence, die persönlich in Barcelona anwesend waren.

In ihrer Begrüßungsrede äußerte Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation, ihre Begeisterung über alle neuen Center und Partner der ICPO Foundation: "Ich bin sehr stolz auf alle Meilensteine, die wir seit der letzten EANM-Konferenz 2024 in Hamburg erreicht haben. Mit heute 45 ICPO Theranostics Clinical Centers of Excellence sind wir auf dem richtigen Weg, unser Netzwerk bis 2026 auf 100 zu erweitern. Um unsere Mission zu verwirklichen, sind Partnerschaften entscheidend. Deshalb haben wir gemeinsam mit der EANM, GE Healthcare, Novartis und RayzeBio, ein Unternehmen von Bristol Myers Squibb, die RLT Angels Association mitgegründet - ein cross-stakeholders powerhouse, das das Feld der Theranostics mit groß angelegten Zielen und starker kollektiver Interessenvertretung für bessere Patientenergebnisse vorantreibt. Darüber hinaus freue ich mich sehr über unsere neuen Kooperationen mit der Oncidium Foundation, der Asia Oceania Federation of Nuclear Medicine and Biology (AOFNMB), der Brazilian Society of Nuclear Medicine (SBMN) sowie mit der Klinik der Technischen Universität München (TUM) - all diese tragen entscheidend dazu bei, den Patientenzugang zur Theranostics zu erhöhen und die Behandlung der Krebspatienten zu verbessern."

Um den Austausch mit der globalen Theranostics-Community weiter zu intensivieren, den Akkreditierungsprozess neuen Kandidaten für die ICPO Theranostics Clinical Centers of Excellence vorzustellen sowie die neuesten Entwicklungen der ICPO Academy for Theranostics zu präsentieren, nahm die ICPO Foundation an der EANM-Konferenz, die vom 4. bis 8. Oktober 2025 in Barcelona stattfand, teil.

Übersicht der 24 neuen ICPO Theranostics Clinical Centers of Excellence:

Universitas Academic Hospital, Bloemfontein, South Africa, Dr. Tebatso Tabeila University College Hospital, Ibadan, Idadan, Nigeria, Dr. Kolade Olumayowa Kenyatta University Teaching Referral, and Research Hospital, Nairobi, Kenya, Dr. Harsih Nagaraj Centro de Medicina Nuclear Clinica Modelo UTHERSA, Uthersa, Argentina, Dr. Mariela Agolti Fundacion Escuela Medicina Nuclear FUESMEN Mendoza, Argentina, Dr. Sergio Mosconi Hospital Ángeles Pedregal, Mexico City, Mexico, Dr. Jorge Schalch Oncologia San Jose, Sonora, Mexico, Dr. Danny Mena Cortes Fundación Santa Fe de Bogotá, Bogota, Colombia, Dr. Julian Rojas Camacho National Cancer Institute (INC), Bogota, Colombia, Dr. Marylin Acuña Hernandez University Hospital Augsburg, Augsburg, Germany, Dr. Constantin Lapa University Hospital Magdeburg, Magdeburg, Germany, Dr. Michael Kreissl Curanosticum, Wiesbaden, Germany, Dr. Richard P. Baum University Hospital Essen, Essen, Germany, Dr. Ken Herrmann Artemis Hospital, Gurugram, India, Dr. Noaline Sinha Max Healthcare Institute, Delhi, India, Dr. Jaspriya Bal Sanjay Gandhi Institute of Medical Sciences, Lucknow, India, Dr. Aftab Hasan Nazar Rohtak Nuclear Medcare LLP (RNM), Rohtak, India, Dr. Parveen Kundu Sarvodaya Hospital and Research Centre, Faridabad, India, Dr. Swagat Dash Neumod- Nuclear Medicine and Molecular Theranostics, Hubli, India, Dr. Rashmi Angadi Bilkent City Hospital, Ankara, Turkey, Dr. Nazim Coskun Dubai Nuclear Medicine & Molecular Imaging, Dubai, United Arab Emirates, Dr. Batool Albalooshi Beijing Cancer Hospital, Beijing, China, Dr. Li Ziyu Austin Health, Melbourne, Australia, Dr. Andrew Scott INITIO Medical, Burnaby, Canada, Mina Bechai and Dr. Philip Cohen

Bildunterschrift: ICPO Center Certification Ceremony mit 24 neuen ICPO Theranostics Clinical Center of Excellence in Barcelona anlässlich der 2025 EANM Konferenz.

