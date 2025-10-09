Lyten-Chef Dan Cook hat der Landesregierung Schleswig-Holstein seine Pläne für die im Bau befindliche Batteriezellfabrik in Heide vorgestellt, die Lyten durch den Kauf von Northvolt übernehmen will. Dabei zeigte sich, dass Lyten am Standort kleinere Brötchen backen will, als es Northvolt ursprünglich vor hatte. Bekanntlich war es eine ziemliche Überraschung, als Lyten Anfang August ankündigte, die Standorte des insolventen Batteriezellherstellers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net