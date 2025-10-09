

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.10.2025 / 17:45 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Bernd Nachname(n): Förtsch Position: Führungsperson kontrolliert die Gesellschaft

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

flatexDEGIRO AG

b) LEI

529900IRBZTADXJB6757

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000FTG1111

b) Art des Geschäfts

Interessewahrende Order über den Verkauf von 366.495 Aktien.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 30,2999 EUR 11.104.761,85 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 30,2999 EUR 11.104.761,85 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





